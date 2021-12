Die neuen Flügel sind da Die Mühle am Bungenstedter Turm ist wieder komplett

Die Mühle am Bungenstedter Turm in Halchter hat neue Flügel erhalten.

Halchter. Niederländische Mühlenbauer haben in den vergangenen Tagen neue Flügel an der Mühle in Halchter angebracht.