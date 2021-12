Michael Praetorius Collegium will mit Schwung ins Jahr 2022

Wolfenbüttel. Der Vorstand spricht von einem großen Erfolg der absolvierten Veranstaltungen in diesem Jahr. Was des Collegium für das nächste Jahr plant.

Zu Beginn der Arbeitssitzung des Vorstands des Michael Praetorius Collegiums (MPC) informierte der neugewählte Vorsitzende Dr. Sven Limbeck über die bevorstehenden kulturellen Aktivitäten. „Wir wollen den Schwung des Praetorius-Jubiläumsjahres in das kommende Jahr hineinnehmen“, so die einhellige Meinung.

Alle Vorstandsmitglieder zeigten sich mit dem großen Erfolg der absolvierten Veranstaltungen sehr zufrieden, sowohl im Hinblick auf die hervorragende künstlerische Qualität als auch auf die lebhafte Resonanz beim Publikum. Richtig sei die Entscheidung gewesen, trotz coronabedingter Schwierigkeiten das Programm wie vorgesehen durchzuführen.

Auch 2022 soll Wolfenbüttel als Stadt der Musik aus Renaissance und Barock bekannt sein

Wolfenbüttel werde sich auch in 2022 neben seiner literarischen Tradition als Stadt der Musik aus Renaissance und Barock präsentieren. Dies geschehe wiederum durch hervorragend besetzte Orchester- und Kammermusikkonzerte in historisch informierter Aufführungspraxis und durch das Alleinstellungsmerkmal der Jugendförderung gemeinsam mit professionellen Künstlern. Das Ziel sei hier wie in den Vorjahren die Durchführung von Workshops zum Kennenlernen der klassischen Musiksprache und der Instrumente.

Ein musikalischer Schwerpunkt werde auf die musizierenden Wolfenbütteler Herzoginnen gelegt und eine Brücke geschlagen zu den Aktivitäten der am Schloss wirkenden Pädagogin Henriette Breymann. Auch in 2022 würden die lokalen Kompetenzen zur Realisierung von Kulturkonzepten und zur notwendigen Einwerbung von Drittmitteln zur Finanzierung genutzt.

Abschlusskonzert des Jubiläumsjahres am 18. Dezember geplant

Mit der Bundesakademie für kulturelle Bildung, der Landesmusikakademie, den Kulturstadtverein, dem MPC, Tonart, dem Arbeitskreis Musik in der Jugend und der HAB bestünden hierzu hervorragende Voraussetzungen. Auch zukünftig werde Wolfenbüttel mit neuen musikalischen Entdeckungen aufwarten können.

Immerhin sei der herzogliche Hof, so Vorsitzender Sven Limbeck, die musikalische Wiege der Gattung Oper gewesen. Das Abschlusskonzert des Jubiläumsjahres findet am 18. Dezember 2021 um 18 Uhr in St. Trinitatis statt. Auf dem Programm steht Advents- und Weihnachtsmusik der Prætoriuszeit und der Romantik. Es singt der Knabenchor Hannover unter der Leitung von Jörg Breiding.

Den Vorstandsvorsitz des Michael Praetorius Collegiums hat Dr. Sven Limbeck. Martin Bujara ist Stellvertretender Vorsitzender. Schriftführerin ist Irmela Beißner und Schatzmeister ist Helmut Erzfeld. Professor Dr. Rainer Schmitt ist Beisitzer und Beisitzerin ist Dr. Sigrid Wirth.

