Wolfenbüttel. Ein 63-jähriger Fahrer eines Motorrollers verstarb nach einem Sturz in Wolfenbüttel. Wie es zu dem Sturz kam.

Polizei Wolfenbüttel Motorrollerfahrer verstirbt nach Sturz in Wolfenbüttel

Ein 63-jähriger Fahrer eines Motorrollers ist am frühen Dienstagabend, 21. Dezember, gegen 17.30 Uhr kurz nach einem Sturz mit seinem Motorroller verstorben.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei war der 63-Jährige mit seinem Roller auf der Ludwig-Richter-Straße in Richtung Cranachstraße in Wolfenbüttel unterwegs. In Höhe der dortigen Schule war er dann alleinbeteiligt plötzlich ins Rutschen geraten und im weiteren Verlauf auf die Fahrbahn gestürzt.

Polizei nimmt die Ermittlungen auf

Er wurde mit dem Rettungsdienst in das städtische Klinikum gebracht, wo er dann verstarb. Die polizeilichen Ermittlungen zur Feststellung der Ursache wurden aufgenommen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de