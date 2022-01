Unbekannte zerkratzen Autos in Wolfenbüttel

Wolfenbüttel. Die Taten ereigneten sich in Wolfenbüttel in der Silvesternacht in verschiedenen Straßen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Drei Fahrzeugbesitzer haben am Neujahrstag eine böse Überraschung erlebt: Sie fanden ihre Autos zerkratzt vor. Bei einem VW Passat und einem Fiat 500, die in Wolfenbüttel in der Straße „Am Jahnstein“ geparkt waren, sowie bei einem VW T-Roc, der im Lerchenweg abgestellt wurde, war der Lack an der Fahrerseite zerkratzt.

Der Schaden liegt im dreistelligen Bereich

Die Tat soll sich laut Polizei zwischen Silvesterabend und Neujahrstag ereignet haben. Die Schadenshöhe liegt jeweils im dreistelligen Bereich. Zeugen können sich melden unter (05331) 9330.

red

