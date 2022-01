DRK-Ortsverein Wolfenbüttel: Blutkonserven reichen noch zwei Tage

In der Lindenhalle kann man am 6. Januar Blut spenden.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) schlägt Alarm: Noch immer seien Blutkonserven knapp, teils drohten die Lager über die nächsten zwei Tage leerzulaufen. Der DRK-Ortsverein Wolfenbüttel ruft daher in einer Pressemeldung eindringlich zum Blutspenden auf.

Nur von Blutgruppe AB+ seien aktuell ausreichend Konserven vorhanden, um zehn Tage lang den Bedarf zu decken, bei allen anderen Blutgruppen drohten die Lager in den nächsten zwei bis drei Tagen leerzulaufen, heißt es in der Mitteilung. Besonders wenig Konserven gibt es laut Blutgruppenbarometer des DRK für A+, 0+ und B-.„Niemand von uns möchte in einem Notfall auf Blutkonserven angewiesen sein, die es nicht gibt“, sagt Björn Försterling, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins.

500 Milliliter pro Spende

Blutkonserven sind nicht nur bei Unfällen oder Operationen notwendig. Auch in der Krebstherapie ist der Bedarf hoch, so Försterling: „Ein Leukämiepatient kommt auf bis zu 14 Blutkonserven pro Woche, für ein Unfallopfer sind bis zu zehn Blutkonserven keine Seltenheit.“ Allein 19 Prozent der Spenden werden laut DRK bei Krebserkrankungen verwendet. Patienten mit Herz-, Magen- oder Darmerkrankungen profitierten ebenfalls häufig von Blutspenden und auch der Blutverlust bei einer Geburt könne so hoch sein, dass Spenderblut benötigt werde. „Jeder kann in eine Situation kommen, wo er auf die Spendenbereitschaft anderer angewiesen ist“, sagt Försterling und wirbt für eine Teilnahme.

In der Corona-Pandemie würden weniger Menschen zu den Spendeterminen kommen. 500 Milliliter werden laut Mitteilung bei der Spende abgegeben – eine Menge, die ein gesunder Körper gut verkraften könne. Im Austausch dafür gebe es Snacks und Getränke, den Dank des DRK und „das gute Gefühl, jemandem geholfen zu haben“, heißt es weiter.

Hier können Sie das nächste Mal spenden

Spenden dürfe grundsätzlich jeder gesunde Mensch ab 18 Jahren, der mindestens 50 Kilogramm wiege. Frauen könnten maximal viermal, Männer höchstens sechsmal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden. Zwischen zwei Blutspenden müsse ein Mindestabstand von acht Wochen (Tag der Blutspende plus 55 Tage) liegen. Personen aus einem Risikogebiet im Ausland oder solche, die Kontakt zu einem Covid-19-Patienten hatten, dürften 14 Tage danach kein Blut spenden. Försterling: „Wer darf, sollte spenden gehen.“

Die nächste Möglichkeit dazu gibt es in der Lindenhalle am Donnerstag, 6. Januar, zwischen 15 und 19.30 Uhr. Im Anschluss hält das DRK laut Mitteilung für die Spender ein Essenspaket als Dankeschön und Stärkung bereit. Es gilt FFP2-Masken-Pflicht.

