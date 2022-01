In Schöppenstedt und Schladen wird ohne Termine geimpft

Das mobile Impfteam des Landkreises macht am Montag, 10. Januar, Station in Schöppenstedt. Zum Einsatz kommen nach Angaben der Samtgemeindeverwaltung die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna (für Personen ab 30 Jahre). Eine Auswahl des Impfstoffes sei nicht möglich.

Angeboten werden laut Mitteilung Erst- und Zweitimpfungen (ab 12 Jahre), Auffrischungsimpfungen für Personen ab 18 Jahren sowie die Optimierungsimpfung der Grundimmunisierung nach der ersten Impfung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson (mindestens vier Wochen nach der Johnson & Johnson-lmpfung). Auffrischungsimpfungen könnten frühestens drei Monate nach der Covid-19-Grundimmunisierung erfolgen. Eine vorherige Terminvereinbarung sei nicht erforderlich.

Geimpft wird, so lange der Tagesvorrat reicht

Die Aktion findet statt von 10 bis 16 Uhr im Rathaus, Markt 3. Letzter Einlass ist 15 Uhr. Geimpft werde, so lange der Vorrat reiche. Mitgebracht werden müssen ein entsprechendes Ausweisdokument sowie Impfpass/Impfnachweis, wenn es sich um eine Zweit-, Auffrischungs- oder Optimierungsimpfung handelt. Außerdem sollten die Anamnese- und Aufklärungsbogen vorab ausgefüllt und mitgebracht werden: www.rki.de/DE/Content/lnfekt/lmpfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html

Zudem bietet die Schladener Ärztin Stefanie Leßmann am Donnerstag, 6. Januar, und am Donnerstag, 13. Januar, jeweils von 17 bis 19.30 Uhr, sowie am Samstag, 8. und 15. Januar, jeweils von 15 bis

18 Uhr eine zusätzliche offene Impfaktion für Impfwillige ab zwölf Jahren in ihrer Praxis in Schladen, Bahnhofstraße 23, an. Das mobile Impfteam des Landkreises macht zudem am Mittwoch, 12. Januar, in Gielde im Franz-Tasler-Haus Station und bietet in der Zeit von 10 bis 16 Uhr Corona-Schutzimpfungen an. Ein Termin muss auch hier nicht vereinbart werden – genau wie in Schöppenstedt. Geimpft werde ebenfalls, so lange der Tagesvorrat reiche.

„Ein komfortables Impfangebot“

„Ich freue mich sehr, dass wir damit unseren Bürgerinnen und Bürgern erneut zu Beginn des neuen Jahres ein komfortables Impfangebot bieten können, nur so haben wir eine Chance, die Pandemie einzudämmen“, wird Bürgermeister Andreas Memmert in der Mitteilung zitiert. Und auch hier wird darum gebeten, dass die Impfwilligen bereits die auf der Homepage des RKI zur Verfügung stehenden Unterlagen für die Impfung mit mRNA-Impfstoff (Aufklärung-, Anamnese- und Einwilligungsbogen) ausgefüllt zur Impfung mitbringen. Das spare wertvolle Zeit.

