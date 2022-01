Vertreter der WAAG warben vor dem Landkreis-Gebäude mit diesem Schild für die Umbenennung der Straße vor der Landkreisverwaltung in Reinhold-Stoevesandt-Straße.

Wolfenbüttel. Die Bürgerinitiative will damit an einen Mann erinnern, der sich erfolgreich gegen weitere Einlagerungen in der Asse gewandt hatte.