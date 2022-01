DRK-Flüchtlingshilfe mit starken Zahlen im Jahr 2021

Die Flüchtlingshilfe des DRK-Kreisverbandes Wolfenbüttel blickt auf eine stattliche Bilanz für 2021 zurück, wie es in einer Mitteilung heißt: „Ich habe im vergangenen Jahr rund 1500 Beratungen durchgeführt“, sagt Frederike Schwieger, „das waren also im Schnitt sechs bis sieben pro Tag.“

Die 27-Jährige ist beim Roten Kreuz mit einem vielfältigen Aufgabenfeld in der Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE) betraut. Außerdem steht sie online für die Ratsuchenden zur Verfügung, was die App „mbeon“ ermöglicht. „Der Bedarf ist unvermindert hoch“, erklärt sie. Allein die Anzahl der Asylsuchenden und geduldeten Menschen beläuft sich (Stand Dezember 2019) auf 755 Personen in der Stadt und dem Landkreis Wolfenbüttel. „Hinzu kommen anerkannte, sowie langjährig in Deutschland lebende Personen mit Zuwanderungsgeschichte.“

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zusätzliche Kompetenzen durch persönliche Erfahrungen

Erweitert wird das Team nun durch eine neue Fachkraft: Mit Laila Refai wurde die Stelle der landesgeförderten Migrationsberatung neu besetzt. Durch persönliche Erfahrungen verfügt die gebürtige Syrerin über zusätzliche Kompetenzen, die der Koordinierungsstelle mit ihren Zielgruppen zu Gute kommen, so die Mitteilung weiter.

Nach dem Studium der Sozialen Arbeit an der Ostfalia Hochschule in Wolfenbüttel und ihrem Anerkennungsjahr im Remenhof in Braunschweig ist sie seit Oktober 2021 in der DRK-Flüchtlingshilfe tätig. Die Arbeit sei abwechslungsreich, neben der Beratung der Ratsuchenden gehe es um Kooperationen mit anderen Trägern. „Und dass ich Arabisch spreche, ist natürlich auch von Vorteil“, sagt sie.

Komplexe Problemlagen aufgrund von Corona

Wenngleich dies bei belastenden Themen ein großer Vorteil ist, sei es ebenso wichtig, ihnen auf deutsch Hilfestellung bei der Bewältigung ihrer Unterlagen zu geben“, sagt Aline Gauder. Insbesondere während der Corona-Pandemie waren die Beraterinnen vor komplexe Problemlagen gestellt.

Aline Gauder war bis zum Jahreswechsel Hauptverantwortliche der Flüchtlingshilfe und ist nun Teamleitung der Ehrenamtskoordination im Kreisverband. „Die vergangenen Jahre waren geprägt von den unterschiedlichsten Problem- und Bedarfslagen, die wiederum auch von migrationspolitischen Entscheidungen, sowie Gesetzesänderungen beeinflusst wurden.“

Wenn verschiedene Projekte ineinandergreifen

Im Laufe der Jahre stellte sich das DRK breit auf: Die Förderung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ziele zum Beispiel nur auf Personen ab, die älter als 27 Jahre sind und eine gute Bleibeperspektive haben, aber auch Jüngere mit lebensähnlichen Umständen. Die Stelle von Laila Refai ist vom Land gefördert und läuft zunächst bis Ende 2022. „Die Zielgruppe ist hier weiter gefasst und ergänzt die Stelle meiner Kollegin“, sagt die 28-Jährige.

Das könnte Sie auch interessieren:

Bei der Beratung gehe es keineswegs nur um aufenthaltsrechtliche Themen, sondern auch um Sprachbarrieren, Wohnungssuche und um die Bewältigung des Alltags. Da greifen die verschiedenen Projekte des DRK ineinander, denn mit „Tafel macht Schule“ und mit der „Spielzeugtasche“ zum Beispiel können auch andere Abteilungen die Flüchtlingshilfe unterstützen.

Die Sichtweise der Anderen verstehen

Öffentlichkeitsarbeit und gezielte Aktionen mit Kooperationspartnern sind ebenfalls ein Schwerpunkt. „So haben wir mit dem MBE-Tag in 2021 zur interkulturellen Öffnung beigetragen“, sagt Frederike Schwieger. Geflüchtete, Ehrenamtliche und Entscheidungsträger aus dem Landkreis Wolfenbüttel konnten hierbei ins Gespräch kommen und wurden für die Sichtweise der jeweils Anderen sensibilisiert. An diesem Tag ist ein lockerer Kontakt zum Beispiel zwischen Geflüchteten und Sachbearbeitern verschiedener Träger möglich, der sonst nicht zustande käme.

Es sind bereits weitere Ideen für 2022 entstanden, sodass die Koordinierungsstelle für dieses Jahr eine Wiederholung mit weiteren Akteuren plant.

Weitere Seminare in der Planung

Und es gibt noch einen dritten wichtigen Block, den sich das DRK vorgenommen hat: „Wir wollen Fortbildungen anbieten für Geflüchtete und ehrenamtliche Helfer, denn es gibt Themen, die in der Beratung dieses Personenkreises immer wieder auftauchen.“

Ernährung fürs Kind, Gewalt, Sucht – zu diesen Schlagworten soll es jeweils zwei- bis dreistündige Seminare geben. „Gemeinsam mit Kooperationspartnern wollen wir diese Kurse nachmittags anbieten.“ Die Anregung zu diesem Schritt kam aus dem Kreis der Ehrenamtlichen.

Alle Fortbildungsangebote sind auf der Internetseite des DRK einsehbar: www.drk-kv-wf.de

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de