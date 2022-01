Awo Schöppenstedt verabschiedet Pflegedienstleiterin

Mehr als 23 Jahre bei der Sozialstation der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Schöppenstedt, davon 11 Jahre als Pflegedienstleiterin, hat die als „Schwester Gaby“ bekannte examinierte Kinderkrankenschwester Gaby Schröder zum Wohle vieler Pflegebedürftiger gewirkt. Das berichtet die Awo.

In einer pandemiebedingten kleinen Feierstunde wurde sie demnach im Otto-Hagedorn-Haus der Awo in Schöppenstedt in den Ruhestand verabschiedet. „Bei aller physischen und psychischen Belastung im beruflichen Alltag habe ich in der ambulanten Pflege sehr gern gearbeitet. Besonders hilfreich und erfüllend war für mich die nicht nur kollegiale, sondern in großen Teilen freundschaftliche Zusammenarbeit im Team der Kolleginnen und Kollegen“, so Gaby Schröder.

Auch für den Ortsverein eingesetzt

Die Vorsitzende des Awo-Ortsvereins Schöppenstedt, Anne-Kathrin Hass, hob laut Mitteilung hervor, „Schwester Gaby“ habe nicht nur zum Wohle der Sozialstation gewirkt, sondern sich in vielfältiger Weise um den Ortsverein verdient gemacht. Bei vielen öffentlichen Veranstaltungen habe sie den Bürgerinnen und Bürgern Auskunft gegeben über die Arbeit der Sozialstation, Blutdruck und Blutzucker gemessen und sich mit Vorträgen über ihre vielen Reisen bei Seniorinnen und Senioren beliebt gemacht.

Auch Carola Mohr, Geschäftsführerin der Awo-Sozialstation, verlieh ihrer Wertschätzung für Gaby Schröder mit einigen Bemerkungen Ausdruck, so die Awo weiter. „Gleich von Beginn meiner Tätigkeit bei der Awo-Sozialstation hat mich Schwester Gaby unterstützt und Hilfestellung bei all meinen Fragen gegeben. Sie ist für mich nicht nur Kollegin gewesen, sondern gute Freundin geworden.“ In Erinnerung bleibe ihr nicht nur ihr hohes pflegerisches Wissen und ihre Führungskompetenz, sondern besonders die ruhige und unaufgeregte Art, mit der Gaby Schröder ihre Kolleginnen und Kollegen geleitet habe. Sie sei die Zuverlässigkeit in Person und sei in Notfällen immer bei Erkrankungen der Fachkräfte eingesprungen.

Dank des Vorstandes

Der Vorstand des Awo-Ortsvereins und die Geschäftsführerin wünschten Schwester Gaby viele, viele Jahre bei guter Gesundheit in ihrem Ruhestand. Insbesondere das vielgeliebte Reisen in alle Ecken der Welt solle ihr nach Ende der Corona-Pandemie wieder möglich sein.

Die Nachfolge der Pflegedienstleitung übernimmt der bisherige Stellvertreter, Oliver Lampe, der sich bei seiner Vorgängerin für die gute Einarbeitung bedankte und festen Willens sei, die hervorragende Arbeit von Gaby Schröder zum Wohle der pflegebedürftigen Menschen fortzuführen, so die Awo anschließend.

red

