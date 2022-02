Börßum. Bereits in der Nacht war sie mit einem Hubschrauber nach dem Mann auf der Suche. Derzeit sind auch Hunde im Einsatz.

Bereits in der Nacht hat die Polizei nach dem vermissten Rentner gesucht. Auch ein Helikopter war im Einsatz. Bislang blieb die Suche erfolglos.

Großer Polizeieinsatz Die Polizei sucht in Börßum nach einem vermissten Rentner

Die Polizei sucht nach einem vermissten Rentner in Börßum. Bereits in der Nacht zu Mittwoch war sie mit einem Hubschrauber unterwegs, um nach der vermissten Person zu suchen. Auch an der Oker wird nach dem Mann gefahndet.

Die Polizei ist mit Spürhunden und auf Pferden in Börßum im Einsatz

Derzeit ist die Polizei auch mit Spürhunden und auf Pferden im Einsatz.

Die Feuerwehr sucht von einem Boot aus nach dem vermissten Rentner in Börßum

Auch die Freiwillige Feuerwehr Börßum beteiligt sich an der Suche. Sie fährt derzeit mit einem Boot über die Oker.

Hinweise auf den Vermissten nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter (05331)9330 entgegen.

Der Bericht wird aktualisiert.

