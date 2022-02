Wolfenbüttels Feuerwehr freut sich über moderne Schutzhelme

Die erste Lieferung der neuen Schutzhelme traf vor einigen Tagen bei der Wolfenbütteler Feuerwehr ein. Stadtbrandmeister Olaf Glaeske (rechts) übergibt symbolisch einen Helm an den Gerätewart Kai Strömel. Links im Bild der stellvertretende Stadtbrandmeister Marco Dickhut.

Wolfenbüttel. Mit den neuen Helmen gehe ein Plus an Sicherheit und Komfort einher, sagt die Feuerwehr. So viel kostet die Anschaffung – und darum ist sie wichtig.