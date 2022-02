Verzichtbare Übertragung

Etwas gewundert hat mich, als ich am Tag des Fernsehausfalls einen TV-Wagen in unserer Straße sah.

An meinem Wohnort Halchter werden derzeit Glasfaserkabel für extrem schnelles Internet verlegt. Im Augenblick führt das aber eher dazu, dass die Anwohner in den Straßen, wo das Kabel verlegt wird, entweder nur extrem langsames oder gar kein Internet und zusätzlich zeitweise kein Fernsehen haben. Dabei würden viele Mitbürger auch gern tagsüber die olympischen Entscheidungen am Fernsehen mitverfolgen. Etwas gewundert hat mich, als ich am Tag des Fernsehausfalls einen TV-Wagen in unserer Straße sah. Zunächst dachte ich, dass mein Anbieter aber schnell auf den Fernsehausfall reagiert hat. Beim genaueren Betrachten des TV-Wagens sah ich dann aber, dass es sich um eine Überprüfung der Kanäle mit Kamera handelte. Auf diese Übertragung konnte ich gut verzichten...

