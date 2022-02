Unbekannte stehlen Auto in Wolfenbüttel

Unbekannte haben zwischen Dienstagabend und Mittwochfrüh einen auf einem Parkplatz in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Wolfenbüttel abgestellten Ford Mondeo gestohlen. Der Wert des schwarzen Ford wird mit rund 13.000 Euro angegeben. Hinweise: (05331) 933-0.

Frau beim Einkauf bestohlen

Einer 60-jährigen ist nach dem Bezahlen in einem Supermarkt in Wolfenbüttel in der Straße Am Wasserwerk die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen worden. Am Mittwochmorgen wurde die Geldbörse in einem Mülleimer vor einem Einkaufsmarkt in der Breiten Herzogstraße aufgefunden, so die Polizei. Aus der Geldbörse wurde das darin enthaltene Bargeld entwendet. Ausweisdokumente und persönliche Dokumente waren nicht entwendet worden. Der Schaden beträgt rund 100 Euro. Hinweise: (05331) 933-0.

Unbekannte stehlen Werkzeug in Cramme

Unbekannte Täter stahlen in Cramme zwischen Montag, 10 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr, Elektrowerkzeug aus mehreren unverschlossen Nebengebäuden eines Hauses im Leinder Weg. Zur Beute gehören Kettensägen, Akkuschrauber, Heckenscheren und Bohrmaschinen. Der Wert der Werkzeuge wird mit zirka 1000 Euro angegeben. Hinweise: (05331) 933-0.

red

