16-Jähriger fliegt bei Eitzum mit Motorrad aus der Kurve

Von einem Unfall und einer Sachbeschädigung berichtet die Polizei aus dem Landkreis Wolfenbüttel am Wochenende. Demnach kam es am Samstag gegen 23 Uhr zu einem Unfall, bei dem ein 16-Jähriger verletzt wurde.

Laut Polizei fuhr der junge Mann aus dem Landkreis Helmstedt auf einem Leichtkradtrad auf der Kreisstraße 11 zwischen Sambleben und Eitzum, als er aus bisher ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Er prallte mit seiner 125er KTM gegen einen Baum. Dabei verletzte er sich am linken Arm, er musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Seine 125er KTM wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Laut Polizei wird der Sachschaden an KTM, Baum und Fahrbahn auf rund 4000 Euro geschätzt.

Glasscheibe an Bushaltestelle eingetreten

Bereits am Freitagnachmittag haben Unbekannte eine Bushaltestelle in Cramme beschädigt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ging dabei an der Haltestelle Breite Straße, Ecke Schulweg eine 210 cm x 120 cm große Glasscheibe zu Bruch. Die Tat muss sich laut Ermittlungen zwischen 13 und 15 Uhr ereignet haben.

Der entstandene Schaden beträgt laut Polizei circa 1000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schladen (05335/929660) oder an die Polizei Wolfenbüttel (05331/9330).

