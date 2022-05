Wolfenbüttel radelt wieder für gutes Klima

Nachdem der Wanderpokal dreimal in Folge vom THG gewonnen wurde, darf er dort bleiben. Zum diesjährigen Stadtradeln wird es also eine neue Trophäe geben.

Seit 2008 treten Menschen beim Stadtradeln für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale. In diesem Jahr ist Wolfenbüttel vom 8. bis 28. Mai bereits zum achten Mal mit von der Partie. In diesem Zeitraum können alle, die in Wolfenbüttel leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen bei der Aktion Stadtradeln des Klima-Bündnisses mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln. Anmelden können sich Interessierte unter www.stadtradeln.de/wolfenbuettel. Dort gibt es auch weitere Informationen. Beim dem Wettbewerb geht es um Spaß am Fahrradfahren, aber vor allem darum, viele Menschen im Alltag für das Umsteigen auf das Fahrrad zu gewinnen und dadurch einen dauerhaften Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Theodor-Heuss-Gymnasium siegt drei Jahre in Folge

In den vergangenen Jahren konnte Wolfenbüttel eine stetige Steigerung der Teilnehmerzahlen und der gesammelten Kilometer verzeichnen. Insbesondere das Theodor-Heuss-Gymnasium tat sich dabei durch den dreimaligen Sieg in Folge in der Kategorie „Meiste Kilometer gesamt“ hervor. „Wir sind stolz auf unseren ‚Hattrick‘, bei dem wir als Schulgemeinschaft so viele Kilometer für den Klimaschutz erradeln konnten. Im letzten Jahr ist uns mit über 45.000 Kilometern sogar die Umrundung des Äquators geglückt“, so Schulleiterin Sandra Feuge. Ihr Kollege Dirk Hahn, der die Fahrrad-AG der Schule leitet, ergänzt: „Als Umweltschule und fahrradfreundliche Schule ist es für uns selbstverständlich, dass wir auch in diesem Jahr beim Stadtradeln dabei sind. Wir würden uns freuen, wenn viele Wolfenbütteler unserem Beispiel folgen und mit uns in die Pedale treten würden.“

Wanderpokal

Den Wanderpokal, der seit 2015 an die jeweils besten Teams des Jahres vergeben wurde, behält das Theodor-Heuss-Gymnasium nun. „Immerhin steht er seit drei Jahren dort, mittlerweile dürfte er sich wohlfühlen“, sagt Valerie Agartir, Radverkehrsbeauftragte der Stadt und Koordinatoren für das Stadtradeln Wolfenbüttel.

Hintergrund der Aktion

Hintergrund der Aktion ist es, möglichst viele Menschen für das Fahrradfahren zu begeistern und für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu motivieren. Der Radverkehr biete insbesondere in Wolfenbüttel ein enormes Potenzial im Rahmen der Mobilitätswende auch einen positiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, heißt es. Weitere Informationen zum CO2-Fußabdruck: www.wolfenbuettel.de.

red

