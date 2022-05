Sickte: Kanister mit unbekannten Flüssigkeiten illegal entsorgt

Sickte. Wolfenbüttels Polizei bittet um Hinweise zur Herkunft der Kanister. Unbekannte hatten diese am 1. Mai bei Altglascontainern abgestellt.

Bislang nicht ermittelte Täter haben am Sonntag zwischen 10 und 20.30 Uhr zwei Kanister mit unbekannten Flüssigkeiten illegal an einem Altglascontainerstandort in Sickte entsorgt. Das berichtet Wolfenbüttels Polizei.

Eine Bestimmung der Flüssigkeiten, derer sich die Unbekannten „Am Bockshorn“ entledigten, steht noch aus. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Umgangs mit Abfällen eingeleitet.

Die Polizei sucht nun Hinweise zur Herkunft der Kanister. Telefon: (05331) 9330.

