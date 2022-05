Schottland in Sickte

Dagmar Pesta spielt im Solo-Wettbewerb bei den „Peine International Pipe Band Championships“ im Rahmen des "Highland Gathering" Anfang Mai in Peine. Video Frank Schildener

Sickte. Nicht viele können in Deutschland den Dudelsack so spielen wie Dagmar Pesta. In Peine tritt sie zweimal beim Highland-Gathering auf.