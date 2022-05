Feuerwehr Wolfenbüttel Küchenbrand in Wolfenbütteler Einfamilienhaus in Linden

In einer Küche eines Einfamilienhauses im Oleanderweg in Linden (Wolfenbüttel) hat es am Donnerstagabend gegen 19.45 Uhr gebrannt. Vor Eintreffen der Feuerwehren aus Linden und Halchter hatten die Anwohner versucht das Feuer mit Hilfe eines Gartenschlauches zu löschen, wie Stadtfeuerwehr-Pressesprecher Tobias Stein mitteilt.

Ein Atemschutztrupp arbeitete im Inneren des Hauses, weitere standen in Bereitschaft. Das Löschen der verbrannten Gegenstände erfolgte vor dem Einfamilienhaus. „Die Anwohner handelten vorbildlich, führten zunächst eigene Löschmaßnahmen durch und setzten einen Notruf ab. Sie verließen dann das Haus, die Küche befand sich in der oberen Etage“, so der Einsatzleiter Marco Dickhut. „Sie gaben uns auch eine detaillierte Einweisung an der Brandstelle, so das wir uns schnell orientieren konnten“.

Es brannten Gegenstände in der Küche, hierbei verrauchte diese und Teile des Hauses. Zwei Männer kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Klinikum Wolfenbüttel, deswegen waren zwei Rettungswagen vor Ort.

Zur Kontrolle, ob sich noch Glutnester hinter Vertäfelungen befinden, setzten die Feuerwehrleute eine Wärmebildkamera ein. 32 Feuerwehrleute waren dabei im Einsatz.

