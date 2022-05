Ohrum. Im Landkreis Wolfenbüttel mussten am Donnerstagabend eine Autofahrerin und ein Motorradfahrer ins Krankenhaus. Der Polizei-Überblick für Wolfenbüttel.

Der Rettungsdienst brachte die beiden Verletzten nach dem Unfall in Ohrum in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Polizei Wolfenbüttel Kollision beim Wenden: Zwei Verletzte nach Unfall in Ohrum

Bei einem Verkehrsunfall auf der Harzstraße in Ohrum haben sich am Donnerstagabend zwei Personen verletzt. Laut Wolfenbüttels Polizei geschah der Unfall gegen 18.45 Uhr. Demnach beabsichtigte eine 34-jährige Autofahrerin, mit ihrem Pkw offenbar im Kreuzungsbereich mit dem Wiesenweg und der Oderwaldstraße zu wenden. Hierbei übersah sie „vermutlich aus Unachtsamkeit“ einen nachfolgenden 72-jährigen Motorradfahrer.

Es kam zur Kollision – sowohl die Frau als auch der Mann wurden verletzt. Sie kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden.

Polizei Wolfenbüttel: Unbekannte schlagen Autoscheibe ein

Zudem berichtet die Polizei von einer eingeschlagenen Autoscheibe in Wolfenbüttel. Unbekannte Täter beschädigten zwischen Montagabend, 17 Uhr, und Mittwochabend, 18.30 Uhr, die hintere Seitenscheibe eines im Wacholderweg geparkten Audi A6.

Nach ersten Erkenntnissen der Wolfenbütteler Ermittler wurde nichts aus dem Pkw gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter (05331) 9330 entgegen.

