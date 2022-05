Wolfenbüttel. Der Schaden nach dem Zusammenprall in der Straße Am Herzogtore ist hoch. Der Unfall ereignete sich am Dienstagvormittag.

Die Polizei hat nach einem Unfall in der Straße am Herzogtore in Wolfenbüttel ermittelt.

Vermutlich aus Unachtsamkeit hat am Dienstagvormittag gegen elf Uhr eine 35-jährige Autofahrerin die offenstehende Tür eines am Fahrbahnrand in der Straße Am Herzogtore abgestellten PKW übersehen. Durch die Kollision mit der Tür entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von rund 4500 Euro, schreibt die Polizei Wolfenbüttel.

red

