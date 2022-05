Wolfenbütteler sind große Fans vom Eiscafé Adria in Schladen

Das Eiscafé Adria gehört zu den Lieblings-Eisdielen der Wolfenbüttelerinnen und Wolfenbütteler.

Seit fast 30 Jahren verkaufen Nino und Maria in Schladen Eis.

Stammkunden kommen unter anderem auch Braunschweig, Helmstedt und Hildesheim.

Das Eiscafé Adria in Schladen ist eines der beliebtesten Eisdielen in Wolfenbüttel. Das finden zumindest unsere Leserinnen und Leser: „Das Eiscafé Adria ist für uns absolut Spitze und mit Abstand die Nummer 1 in Stadt und Landkreis Wolfenbüttel“, „Netter Service und auch mal neue Eissorten von Nino und Maria zubereitet“ oder „Jeder Wunsch wird erfüllt und das Eis ist mega!“ Seit mittlerweile 29 Jahren betreiben Nino und Maria das Café.

„Wir waren sehr überrascht, dass die Leserinnen und Leser unser Eis so gern mögen“, sagt Maria. „Es hat mich sehr berührt, dass unsere Kundschaft uns so unterstützt.“ Stammkunden, die täglich zu Besuch sind oder eben Kunden, die auch von 50 Kilometer Entfernung herkommen, etwa aus Braunschweig oder Hildesheim. „Motorradfahrer aus Helmstedt kommen zu uns, bevor sie ihre Tour Richtung Harz starten“, sagt Maria. Auch Rosemarie Kolodziej findet den Weg seit 29 Jahren ins Eiscafé: „Die Bedienung ist toll, der Geschmack ist super. Ich bin hier sehr oft.“

So sind Maria und Nino zum Eiscafé Adria in Schladen gekommen

Schon vorher hat Maria in diversen Eiscafés gearbeitet, nicht nur im Wolfenbütteler Eiscafé Roma, auch in Braunschweig und Gifhorn. Ihr Mann Nino hingegen ist gelernter Chemietechniker. Trotzdem hat der 52-Jährige bereits in einem italienischen Eiscafé, was seit 1976 in den Räumlichkeiten des heutigen Adrias war, gearbeitet. „Meine Frau macht diesen Job schon immer. Ich habe sie hier im Eiscafé kennengelernt“, erklärt er.

Seit der Übernahme des Lokals hat sich einiges geändert. Aus einem kleinen Sitzbereich wurde nicht nur eine große Terrasse mit Sonnenschirmen mit Blick auf die Oker, auch ein Wintergarten schließt direkt an die Eisdiele an. „Die Nachbarn, die Gemeinde, Kunden, Personal und Familie unterstützen uns sehr“, freuen sich die beiden. Insgesamt 16 Aushilfen arbeiten bei Nino und Maria in der Saison. Aushilfen, die auch nach ihrem Studium, ihrer Auslandreise oder Lernpause gern ins Eiscafé zum Arbeiten zurückkehren. „Wir haben sehr gute, nette und fleißige Angestellte“, schwärmt der Bosnier. Im Winter ist das Café geschlossen. Dann können die beiden endlich mal Pause machen.

Nino zeigt: Das Eiscafé Adria liegt direkt an der Oker. Viele Kundinnen und Kunden essen ihr Eis auch direkt am Wasser oder auf kleinen Booten. Foto: Celine Wolff

Eiscafé Adria in Schlade: Das ist das Erfolgsrezept

Doch was ist das Besondere an dem Eiscafé? „Hier scheint den ganzen Tag die Sonne. Es ist klein, aber gemütlich“, sagt Nino mit einem Lächeln im Gesicht. Das Geheimrezept? Vermutlich, dass das Ehepaar nur zwei Sachen anbietet: Kaffee und Eis. Sie setzen auf Qualität statt Quantität. „Eis und Kaffee werden mit viel Freude, Lust, Herzblut und Liebe gemacht.“ Nino begeistert sich nicht nur für den kühlen Gaumenschmaus, auch für Kaffee hat er ein großes Herz. Gemeinsam mit seinem besten Freund nimmt er an verschiedenen Barista-Kursen teil – das Ergebnis ist auf dem „Nino Cappuccino“ zu sehen: Eine Blume aus Milchschaum.

Eisbecher mit Erdbeeren und Johannisbeeren gehören zu den beliebtesten Kreationen im Eiscafé Adria. Foto: Celine Wolff

Über 80 verschiedene Eissorten werden frisch zubereitet

„Wenn ich noch einmal wiedergeboren werden würde, würde ich noch einmal ein Eiscafé eröffnen“, sagt Nino. „Ich liebe und trinke gern Kaffee und esse mit Freude Eis. Das passt.“ Über 80 verschiedene Eissorten finden sich in den Rezeptbüchern von Nino und Maria wieder. 15 davon sind immer in der Theke, wie etwa Schokolade, Vanille, Nuss, Erdbeere. Vier bis fünf Eissorten wechseln täglich. So bietet das Ehepaar mal Quark-Orange, mal Yogurette, mal Sanddorn, mal Apfel oder auch mal Melone an – „jeden Tag haben wir was anderes“, informiertdie 53-Jährige.

Großen Wert legen sie darauf, dass das Eis selbst und mit frischen Zutaten zubereitet wird. Ninos Arbeitstag beginnt um 7 Uhr. Die verschiedenen Eissorten wollen schließlich täglich frisch hergestellt werden. „Ich freue mich morgens richtig, wenn ich ins Eiscafé komme. Dann trinke ich erstmal einen Cappuccino und ein Glas Wasser. Dann kann der Tag starten“, erzählt der 52-Jährige.

Neben der Zubereitung zählt auch noch der Einkauf von frischem Obst aus der Region und Milchprodukten, das Putzen und Desinfizieren der Eismaschinen oder auch mal die Kreation neuer Eisrezepte zu Ninos Aufgaben. Um 20 Uhr, je nach Betrieb, fällt die Tür schließlich ins Schloss. Für Nino endet der Arbeitstag um 22 Uhr. Viel Zeit für Familie bleibt da nicht, oder? „Unser Leben findet im Eiscafé statt. Das hier ist Familie“, sind sich die beiden einig.

