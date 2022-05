Wolfenbüttel. In der Leipziger Straße drangen Einbrecher in ein Einfamilienhaus ein. In der Adersheimer Straße hatten es Diebe auf ein Restaurant abgesehen.

Einbrüche und Autodiebstähle in Wolfenbüttel: Im Stadtgebiet und im Landkreis kam es in dieser Woche zu mehreren Delikten. Die Polizei sucht Zeugen.

Polizei Wolfenbüttel Diebe brechen in Einfamilienhaus in Wolfenbüttel ein

Unbekannte Täter sind am Donnerstagmorgen zwischen 3 und 8 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Leipziger Straße in Wolfenbüttel eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, zerstörten die Diebe ein Fenster, um ins Haus zu gelangen.

Die Polizei ermittelt derzeit, welche Gegenstände erbeutet wurden. Aktuell wird von einer Schadenshöhe von 500 Euro ausgegangen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter (05331) 9330 entgegen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Präventionsteam der Polizei kostenlose Beratungstermine anbietet, in denen jeder Hinweise erhalten kann, wie sich Eigentum besser gegen einen Einbruch schützen lässt. Termine gibt es unter (05341) 1897109.

Auto in Remlingen gestohlen

Ein geparkter Audi A3 wurde in Remlingen zwischen Sonntagnachmittag und Donnerstagmorgen von einem Parkplatz vor einer Garage in der Straße Am Ammerbeek gestohlen. Die Polizei spricht von einem Schaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Angaben zum Tatablauf konnten nicht gemacht werden. Zeugenhinweise gehen an die Polizei Wolfenbüttel unter (05331) 9330.

Täter scheitern bei Einbruchsversuch in Wolfenbütteler Restaurant

Ein Restaurant in der Adersheimer Straße in Wolfenbüttel ist zum Ort eines Einbruchsversuchs geworden. Nach Polizei-Angaben versuchten unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag, gewaltsam durch eine Tür in die Gaststätte einzudringen und scheiterten dabei. Es entstand ein Schaden in niedriger dreistelliger Höhe. Zeugenhinweise gehen an die Polizei Wolfenbüttel unter (05331) 9330.

Autospiegel in der Paracelsusstraße abgeschlagen

Unbekannte Täter haben beide Außenspiegel eines abgestellten BMW abgeschlagen und hierdurch einen Schaden in noch unbekannter Höhe verursacht. Die Tat geschah zwischen Montagabend und Donnerstagnachmittag in der Paracelsusstraße in Wolfenbüttel. Die Polizei Wolfenbüttel bittet um Zeugenhinweise unter (05331) 9330.

