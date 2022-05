Polizei Wolfenbüttel Mehrere Schlägereien und Verletzte an Vatertag in Wolfenbüttel

Die Polizei Wolfenbüttel hat am Himmelfahrtstag und in der Nacht zu Freitag mehrere Delikte aufgenommen. So stahl gegen 18.45 Uhr am Sportplatz in Hötzum ein junger Mann die Schubkarre einer 29-jährigen Frau.

Hierbei gerieten beiden in Streit. Im weiteren Verlauf versuchte der Tatverdächtige, das Mobiltelefon des Opfers zu stehlen. Zudem wurde auch die Oberbekleidung der Frau zerrissen.

Schlägerei zwischen zwei Männer in Wolfenbüttel

Aus derzeit unbekannten Gründen schlug in der Wolfenbütteler Mühlenstraße gegen 22 Uhr ein 35-jähriger Tatverdächtiger auf einen 26-jährigen Mann mehrfach ein und verletzte diesen hierbei im Gesicht. Nachdem das Opfer zu Boden ging, habe der Täter wiederholt auf seinen Kontrahenten eingeschlagen und eingetreten, so die Polizei. Zwei unbeteiligte Frauen wurden bei einem Schlichtungsversuch durch den Tatverdächtigen leicht am Oberkörper verletzt.

Nach Streit in Dettum müssen zwei Verletzte ins Krankenhaus

In der Dettumer Nordstraße sind gegen 23 Uhr zwei Männer im Alter von 30 und 33 Jahren in einen Streit geraten. Im Verlaufe des Streites verletzte der 33-jährige Mann seinen Kontrahenten mit einem spitzen Gegenstand am Arm, schreibt die Polizei. Dem Opfer gelang es, in den Besitz des Gegenstandes zu kommen. Beim Versuch, auf den 33-jährigen Mann einzuwirken, habe der 30-Jährige jedoch ein weiteres 30-jähriges Opfer am Arm verletzt. Beide Verletzten mussten ins Krankenhaus.

Auseinandersetzung in Wolfenbüttel um ein Taxi

Nach einem Streitgespräch um ein Taxi zwischen einem unbekannten Tatverdächtigen und einem 42-jährigen Opfer hat der Täter seinen Kontrahenten gegen 2.20 Uhr in der Wolfenbütteler Mühlenstraße ins Gesicht geschlagen. Hierbei kam der Verletzte zu Fall und wurde im weiteren Tatverlauf vom Täter geschlagen und getreten. Der Täter flüchtete und kann wie folgt beschrieben werden: etwa 1,80 Meter, sportlich, trug dunkle Bekleidung. Hinweise: (05331) 9330.

red

