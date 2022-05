Dr. Otmar Dyck hat per Online-Umfrage die Wünsche und Begehrlichkeiten von Ehrenamtlichen und Sportinteressierten in der Samtgemeinde Elm-Asse erkundet. Zu den Wünschen der Sportfans gehört auch eine Calistenics-Anlage, so wie hier auf der Meesche in Wolfenbüttel.