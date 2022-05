Eisdiele Wolfenbüttel Wolfenbütteler Ehepaar stellt sich eigene Eisdiele in Garten

Die Wolfenbütteler Eismanufaktur gehört zu den Lieblings-Eisdielen der Wolfenbüttelerinnen und Wolfenbütteler.

Christine und Jörg Borkowski verkaufen seit sieben Jahren Eis – quasi in ihrem Garten.

Stammkunden kommen auch aus Braunschweig, Berlin oder Köln.

Christine und Jörg Borkowski haben aus der Not eine Tugend gemacht. Weil ihnen laut eigenem Bekunden das Eis in anderen Eisdielen und Eiscafés nicht mehr geschmeckt habe, hätten sie kurzerhand selbst eine Eisdiele eröffnet: Die Wolfenbütteler Eismanufaktur.

Seit sieben Jahren verkauft das Ehepaar Borkowski quasi in seinem Garten Eis. Ein kühler Gaumenschmaus, den sich viele Wolfenbüttelerinnen und Wolfenbüttelern wohl nicht mehr wegdenken können. Wir haben gefragt: Was sind Ihre Lieblingseisdielen in Stadt und Landkreis Wolfenbüttel? Sie haben geantwortet! Und die Wolfenbütteler Eismanufaktur gehört dazu!

Bevor das Eis über die Theke gehen konnte, musste das Ehepaar Eismachen nach Konditorhandwerk in einer Eisfachschule lernen, erzählen die beiden.

Christine und Jörg Borowski setzen in der Wolfenbütteler Eismanufaktur auf frisches Eis

Eisbecher mit Sahne, Obst und Co. stehen bei den Borkowskis nicht auf der Karte – zumindest keine extravaganten. Der Geschmack bleibe nämlich durch Sahne und viele Früchte auf der Strecke, erzählt der 57-Jährige. Ganz auf beliebte Eiskreationen wie einen Erdbeerbecher oder ein Spaghetti-Eis wolle das Ehepaar jedoch nicht verzichten. So sind typische Eisbecher trotzdem im Angebot der Wolfenbütteler Eismanufaktur. Ansonsten können die Kundinnen und Kunden ihre Eiskombinationen selbst zusammenstellen.

Frisches Eis geht in der Wolfenbütteler Eismanufaktur über die Theke – in Waffeln, aber auch in Tupperdosen für die Gefriertruhe daheim. Foto: Celine Wolff

Wer frisches Eis liebt, ist hier genau richtig: „Wir stellen alle Eissorten selbst und frisch her.“ Wer auf Fertigprodukte hofft, ist hier fehl am Platz, denn: Nur bunte und Schoko-Streusel werden nicht selbst vor Ort hergestellt. Christine Borkowski betont auch, dass selbst die Streusel nicht auf Chemie basierten, sondern mit Lebensmittelfarbe gefärbt seien.

200 Eissorten sind im Sortiment der Wolfenbütteler Eisdiele

200 verschiedene Eissorten befinden sich im Sortiment der Wolfenbütteler Eisdiele. 200 Sorten, die auch hergestellt werden möchten. Für Jörg Borkowski beginne der Tag teilweise um 2 Uhr nachts. Dann entscheide er nach Lust und Laune, welche Sorten produziert werden. Im Schnitt mache er zwei- bis dreimal die Woche Eis. Standardsorten seien immer vorrätig. Andere Sorten wie Holunderblüte, Zitronen oder Waldmeister seien saisonal abhängig. Die Kunst dabei: Das perfekte Timing. Schließlich betreiben die beiden auch noch einen Malerbetrieb. Da das Ehepaar auf Fertigmischungen verzichtet, müsse es die Trockenstoffe wie Zucker oder Magermilchpulver gesondert abwiegen. Das koste Zeit, weiß die 63-Jährige.

Dass die Borkowskis auf frisches Eis setzen, zeigt sich auch im Einkauf: So kaufe er beispielsweise überreife Bananen im Supermarkt, um Bananen-Eis herzustellen. Und wie entstehen solche Eiskreationen? Die Eissorten müssen ausrezeptiert werden, weiß Jörg Borkowski, denn: Das Eis müsse nicht nur schmecken, sondern auch eine gute Konsistenz haben.

Wird die Kugel Eis in Wolfenbütteler noch teurer?

Frische, die sich die Eisverkäufer bezahlen lassen: Eine Kugel Eis kostet bereits 1,50 Euro. Wer sich für Pistazie entscheidet, zahlt 30 Cent mehr. Grund seien die hohen Rohstoffpreise. Christine Borkowski erwähnt im Interview, dass eine erneute Preissteigerung nicht ausgeschlossen sei.

Doch davon dürften sich die Kundinnen und Kunden nicht abschrecken lassen. Mit ihrer Liebe zum frischen Eis haben sich die Wolfenbütteler bereits eine Stammkundschaft aufgebaut. Nicht nur aus Braunschweig, auch aus Köln oder Berlin kommen Eisliebhaber, um sich eine Abkühlung in Borkowskis Eisdiele zu kaufen, erzählt das Ehepaar.

