Schöppenstedt. 16 Autos stehen am Morgen auf dem Hof eines Abschleppdienstes in Flammen. Dutzende Feuerwehrkräfte waren im Einsatz.

Großbrand im Kreis Wolfenbüttel Autohof in Schöppenstedt in Flammen – Zugverkehr gestört

Meterhohe Flammen und eine starke Rauchsäule stiegen am Mittwochmorgen über Schöppenstedt auf. Auf dem Außengelände eines Autoservicebetriebs an der Neuen Straße in Schöppenstedt ist es zu einem Großbrand gekommen. 16 zur Verwertung abgestellte Pkws und zahlreiche Reifen gingen in Flammen auf.

Um 3:43 trafen die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr Schöppenstedt ein, im Ort wurde sofort Vollalarm ausgelöst. Eine Drehleiter musste aus Schöningen angefordert werden, auch die Feuerwehren aus Groß Dahlum und Groß Denkte wurden alarmiert. 73 Einsatzkräfte, 3-C-Rohre und ein Schaumrohr wurden zur Brandbekämpfung eingesetzt.

Die großen Mengen an Löschwasser wurden aus den nahen Hydranten und aus der Altenau gefördert. Der Feuerwehr gelang es, die Brandausdehnung auf das Werkstattgebäude zu verhindern.

Bahnverkehr zwischen Braunschweig und Schöppenstedt gestört

In unmittelbarer Nähe zum Brandort war auf den Gleisen ein Regionalexpresszug abgestellt. Die Bahn wurde durch Hitze und Rauch beschädigt. Der Notfallmanager der DB war vor Ort und stand der Feuerwehr beratend zur Seite. In den frühen Morgenstunden konnte der RE noch mit eigener Kraft in die Betriebswerkstatt nach Braunschweig fahren.

Während der Löscharbeiten wurde die Bahnstrecke gesperrt. Noch um 6 Uhr fiel die Bahn-Verbindung RB14221 von Wolfenbüttel bis Schöppenstedt aus.

Um 5 Uhr meldete der Gemeindebrandmeister Jan Fischer, dass das Feuer gelöscht sei. Ein Großteil der Einsatzkräfte konnte einrücken. Die Kontroll- und Nachlöscharbeiten zogen sich noch weiter hin.

