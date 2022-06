Timmern: Feuerwehr löscht zwei Autos in Vollbrand

Wolfenbüttel. In Wolfenbüttel sowie zwischen Heiningen und Klein Flöthe passierten am Wochenende zudem zwei Unfälle. Der Polizei-Überblick für den Landkreis.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Remlingen und Timmern waren am Sonntag im Einsatz: In Timmern standen zwei Autos in Vollbrand. (Symbolbild)

In der Wolfenbütteler Straße in der Ortschaft Timmern sind am Sonntag gegen 1.51 Uhr zwei Autos in Flammen aufgegangen. Das Feuer löschten etwa 25 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Remlingen und Timmern.

An beiden Autos entstand laut Wolfenbüttels Polizei ein wirtschaftlicher Totalschaden. Darüber hinaus entstand ein leichter Sachschaden an einem benachbarten Fachwerkhaus. Zur Brandursache machte die Polizei keine Angaben.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Verkehrsunfall in Wolfenbüttel – zwei Frauen leicht verletzt

Im Kreuzungsbereich zwischen Elbinger Straße und Grüssauer Straße in Wolfenbüttel ist es am Samstag gegen 15.41 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 52-Jährige aus Salzgitter wollte mit ihrem Auto über die Elbinger Straße hinweg in die Königsberger Straße einbiegen – dabei übersah sie wohl den Wagen einer 24-jährigen Wolfenbüttelerin, welche in Richtung Salzdahlumer Straße fuhr.

Beide Fahrzeuge stießen zusammen und mussten anschließend abgeschleppt werden. Die beiden Unfallbeteiligten kamen mit leichten Verletzung zur Untersuchung ins Wolfenbütteler Klinikum. Die Kreuzung musste Polizei-Angaben zufolge zeitweise gesperrt werden, um die Unfallautos zu bergen.

Alkoholisierter Autofahrer landet bei Klein Flöthe im Graben

In der Nacht zu Samstag ist ein 18-jähriger Autofahrer auf der Landesstraße 512 zwischen Heiningen und Klein Flöthe verunfallt. In einer Linkskurve kam der Mann mit seinem Wagen nach links von der Straße ab und landete im Graben. Der 18-Jährige blieb unverletzt. Es entstand zudem kein Fremdschaden.

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Wolfenbüttel:

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten jedoch fest, dass der Autofahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von 0,59 Promille. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und stellte den Führerschein sicher.

Unbekannte zerstechen Autoreifen in Wolfenbüttel

In der Nacht zu Sonntag wurde durch einen bislang unbekannten Täter der hintere rechte Autoreifen eines in der Wolfenbütteler Grimmstraße abgestellten Volvo zerstochen. Der Täter konnte unerkannt in unbekannte Richtung flüchten. Zum genauen Tatzeit kann die Polizei bislang keine Angaben machen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de