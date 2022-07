Feuer in Wolfenbüttel – Dachstuhlbrand nahe dem Schloss

Wolfenbüttel. In der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Ein Rettungshubschrauber war vor Ort, Wolfenbüttel macht sich Sorgen.

Am Freitagabend ist in Wolfenbüttel ein Feuer in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße 5 ausgebrochen

Schon wieder Feuer in der Wolfenbütteler Altstadt, schon wieder in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße. Der Anfahrtsweg der Feuerwehr dürfte keine dreißig Sekunden gedauert haben, doch beim Eintreffen brannte es bereits lichterloh.

Gegen 20:40 Uhr wurde ein Dachstuhlbrand in einem zweigeschossigen Fachwerk-Wohnhaus mit ausgebautem Dachgeschoss gemeldet. Die Flammen haben sich rasant ausgebreitet. Bevor der Löscheinsatz begann, brannte der Dachstuhl bereits in voller Ausdehnung.

Wieder wurde in der Innenstadt Großalarm ausgelöst. Neben dutzenden Feuerwehrkräften erschien sofort die Polizei mit mehreren Fahrzeugen. Auch ein Rettungshubschrauber landete vor Ort. Verletzt hat sich nach ersten Erkenntnissen jedoch niemand. Alle Bewohner konnten das Haus selbstständig verlassen und sich in Sicherheit bringen, so dass sich die Einsatzkräfte auf das Löschen konzentrieren konnten. Dazu war auch eine Drehleiter nötig. Der Verkehr wurde vor der Kreuzung über die Friedrich-Ebert-Straße und die Jägerstraße umgeleitet.

Bedrückte Stimmung – Bürgermeister und Stadtrat waren vor Ort

Die Stimmung rund um den Brandort war angesichts der fortschreitenden Serie an Bränden in Wolfenbüttel bedrückt. Zufällig waren auch Bürgermeister Lukanic und Stadtrat Thorsten Drahn in der Nähe. Sie hatten die Rauchwolke aus der Ferne gesehen und machten sich sofort auf den Weg, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Auch sie zeigten sich betroffen.

Auch in sozialen Medien reagierten Nutzer besorgt. Bilder zeigten, dass die Rauchwolken noch aus weiter entfernten Ortschaften wie Sottmar und aus Salzgitter zu sehen waren.

Eine gute halbe Stunde nach Einsatzbeginn war das Feuer zu großen Teilen unter Kontrolle. Letzte Flammen wurden gelöscht.

Schon wieder brannte es in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße in Wolfenbüttel. Am Freitagabend löscht die Feuerwehr einen Dachstuhlbrand. Foto: Jörg Koglin

Brandserie in Wolfenbüttel setzt sich fort

Erst vor wenigen Tagen ist es zuletzt in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße in Wolfenbüttel zu einem Dachstuhlbrand gekommen. Ein 39-Jähriger verletzte sich dabei. Die Polizei ist auf der Suche nach einem Brandstifter, der auch für Brände an der Straße Am Brückenbach verantwortlich sein könnte.

