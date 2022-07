Arbeiten auf neuem Cremlinger Spielplatz laufen

Cremlingen. Bis zum Eröffnungsfest am 26. August muss die Neugestaltung in einer Gemeinschaftsaktion abgeschlossen sein. Das ist Teil des Gewinnspiels.

Der stellvertretende Ortsbürgermeister der Ortschaft Cremlingen, Hans Gerkens, hat im vergangenen Monat im Rahmen des von Radio FFN veranstalteten „Spielplatzsommers“ einen kompletten neuen Spielplatz für die Ortschaft gewonnen. Das berichtet Tobias Breske in einer Pressemitteilung. Rund 25.000 Euro stehen demnach durch den Gewinn zur Verfügung, die in neune Spielgeräte investiert werden können.

Gemeinsam mit der von Radio FFN beauftragten Spielgerätefirma Playpark sowie der Gemeindeverwaltung ging es kurzerhand in die Planung des neuen Platzes, denn es ist durchaus Eile geboten. Teil des „Spielplatzsommers“ ist, dass der Fertigstellungstermin schon am Tag des Gewinns feststeht. Bis zur Neueröffnung des Spielplatzes am Freitag, 26. August, bleiben den Cremlingern nur wenige Wochen.

Zahlreiche Unterstützer

Alles muss also schnell gehen – und so begannen am vergangenen Samstag die Vorarbeiten auf dem Spielplatz „Hinter der Wiese“, berichtet Breske. Hans Gerkens, der vor Ort die Koordination mit allen Beteiligten übernommen hat, freute sich ganz besonders über das dörfliche Miteinander. „Wir hatten noch nicht einmal so richtig am Morgen begonnen und wurden schon von der Nachbarschaft mit Kaffee, Brötchen und vielerlei anderem versorgt. Schön, dass das in Cremlingen so klappt, da macht die Arbeit für den guten Zweck noch einmal mehr Spaß“, wird Gerkens zitiert.

Viele Firmen aus der Region haben sich durch Spenden der Aktion angeschlossen. So konnten neuer Spielsand und andere Baumaterialien ohne weitere Kosten für die Gemeinde organisiert werden. Der CDU-Ortsverband Cremlingen sprach laut Breske allen, die diese Aktion tatkräftig vor Ort oder durch eine Spende unterstützen, seinen Dank aus, so zum Beispiel bei Müller Tiefbau, MS Heizung Sanitär GmbH aus Cremlingen, AD Abbruch und Bötel Mascheröder Sand und Kies.

„Schön, was man mit engagierten Eigeninitiativen alles auf die Beine stellen kann“, so Breske weiter, der CDU-Gemeindeverbandvorsitzender ist Tobias Breske.

Fest mit vielen Spielen

Zur Neueröffnung des Spielplatzes lädt der CDU-Ortsverband schon jetzt alle Bürgerinnen und Bürger ein. Beginn ist um 15 Uhr am 26. August. Mit Getränken, Bratwurst und Pommes sowie Spielen für die Jüngsten von der Jugendfeuerwehr, soll der neue Spielplatz gemeinsam gebührend gefeiert werden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de