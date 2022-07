25 Jahre Freundschaftsvertrag Sickte - Polkowice

Am 28. Juni 2022 stand in den Kalendern von Torsten Gottsmann und Dieter Lorenz: Polkowice in Sickte, 1997. Das war der Grund, so berichtet Sicktes Altbürgermeister Lorenz, dass er sich mit Pfadfindervertreter Gottsmann vor dem Sickter Herrenhaus traf. Beide hätten die durch Vertrag besiegelte Freundschaft von Anfang an begleitet – und beide wünschten sich eine Weiterentwicklung über die ersten 25 Jahre hinaus.

Es begann so, ruft Lorenz in Erinnerung: 1988 hatte der TSV Volzum zu einem Freundschaftsspiel nach Polkowice in Polen eingeladen. Lorenz war als damaliger Bürgermeister mit dabei. Es kam zwar zu keiner offiziellen Begegnung, aber ein Wappenteller der Gemeinde Sickte ging an den Gastgeber „Gornik Polkowice“ zur Weitergabe an die Stadtverwaltung.

Ausgangspunkt TSV Volzum

Bei einem der Gegenbesuche von „Gornik Polkowice“ in Volzum hatten die Gäste dann auch einen Bürgermeistervertreter aus Polkowice dabei. Den politischen Gast vermittelten die Volzumer ihrem Bürgermeister. Lorenz habe die Gemeinde gezeigt und, auch als Kreistagsabgeordneter, das weitere Umfeld. Nach den Informationen äußerte der Gast, dass die Stadt Polkowice Interesse für freundschaftliche Beziehungen habe. Es kam dann zu mehreren gegenseitigen Begegnungen

Höhepunkt war am 18. Oktober 1996 die Vertragsunterzeichnung in Polkowice. Damals war die Gemeinde Sickte mit Vertretern aus Rat, verschiedenen Vereinen, Gruppen und Einzelinteressierten angereist, um viele Verbindungen zu knüpfen.

Pfadfinder engagierten sich

Auch die katholischen Pfadfinder aus Veltheim, die in der katholischen Kirchengemeinde zu Sickte zählen, gehörten zu den Freundschaftsbegründern, so Lorenz weiter. Gottsmann erinnert sich: „Wir haben damals gleich mit den Polkowicer Pfadfindern Kontakt aufgenommen und später dann vertraglich feste Begegnungen beschlossen, die bis heute noch gelten.“ Viele gegenseitige Begegnungen habe es auch nach 1996 gegeben, „wir trafen uns mindestens einmal jährlich“.

Weiter war die Gemeinde Sickte auch mit fördernd engagiert bei der Entwicklung des VW-Motorenwerkes in Polkowice und dem entstehen eines Hotelkomplexes mit Hallenbad in Polkowice, ergänzt Lorenz. In seiner Amtszeit bis November 2011 sei er bei vielen Begegnungen mit dabei gewesen oder habe sie gefördert. Gottsmann und die Pfadfinder sind laut Lorenz die einzige Vereinigung, die regelmäßige Kontakte nach Polkowice pflegt und die jetzt dabei ist, die Neuorganisation der Pfadfinder in Polkowice mit zu unterstützen.

Lorenz wünscht sich Fortbestand

Lorenz, seit inzwischen elf Jahren nicht mehr im Amt, sagt selbst, er könne mit 85 Jahren nicht mehr viel bewegen, er freue sich aber sehr über jede polnisch-deutsche Begegnung.

Gottsmann ist nach eigenen Angaben dabei, mit den Pfadfindern auf der Basis des Freundschaftsvertrages mit Polkowice die polnisch-deutsche Freundschaft weiter zu fördern. Die Zukunft werde es zeigen, ob dies gelinge.

