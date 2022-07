Brand auf A36: Feuerwehr löscht Böschung bei Wolfenbüttel

Wolfenbüttel. Auf der Autobahn 36 ist am Donnerstagabend die Böschung in Brand geraten. Durch den Feuerwehreinsatz kommt es zu Verkehrsbehinderungen.

Eine Böschung an der Autobahn 36 hat am Donnerstagabend, 28. Juli, Feuer gefangen. Die Feuerwehr wurde kurz nach 19 Uhr zu der Brandstelle zwischen Flöthe und Wolfenbüttel-West in Fahrtrichtung Braunschweig alarmiert.

Wie Tobias Stein, Sprecher der Stadtfeuerwehr, berichtet, brannte es an der Autobahn auf einer Länge von etwa 50 Metern. Die Ortsfeuerwehren Adersheim und Leinde löschten den Flächenbrand. Alarmiert wurden zudem der Löschzug West sowie die Ortsfeuerwehr Wolfenbüttel. Nach rund 20 Minuten war das Feuer aus und der Einsatz für die Wehren beendet. Hinter der Brandstelle blieb zusätzlich ein Sattelzug mit einem Reifenschaden liegen.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr aus Wolfenbüttel:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de