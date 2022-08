Wolfenbüttel. Wolfenbüttels Polizei sucht zu dem Einbruchdiebstahl in der Nacht zu Sonntag nach Zeugen. Außerdem: Verkehrsunfallflucht in Schladen. Der Überblick.

Polizei Wolfenbüttel Unbekannte brechen in Kfz-Handel in Wolfenbüttel ein

Einbruchdiebstahl in Wolfenbüttel: In der Nacht zu Sonntag sind bislang unbekannte Täter in eine Kfz-Firma am Rehmanger eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, löste die Alarmanlage des Geschäfts gegen 2.10 Uhr aus. Die Täter hatten eine Fensterscheibe zerstört und waren so in das Gebäudeinnere gelangt.

Sie stahlen laut Wolfenbüttels Polizei mehrere „Gegenstände“. Zeugenhinweise werden unter (05331) 9330 aufgenommen.

Verkehrsunfallflucht in Schladen – Auto fährt gegen Straßenlaterne

Auf der Friedrich-Ebert-Straße in Schladen ist Freitagfrüh ein noch unbekannter Autofahrer gegen eine Straßenlaterne gefahren – und entfernte sich anschließend, ohne sich um den dadurch entstandenen Sachschaden zu kümmern. Laut Polizei handelt es sich um einen weißen Wagen, der gegen 3.25 Uhr gegen die Straßenlaterne knallte.

Hinweise nimmt die Polizei in Schladen entgegen – unter der Telefonnummer (05335) 929660.

red

