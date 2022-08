Der Samtgemeindebürgermeister Elm-Asse, Dirk Neumann (parteilos), freut sich über die Ankündigung einer Millionenzuweisung des Landes Niedersachsen für Investitionen in den Brandschutz der Gemeinde. Das Geld soll in den Bau eines neuen Feuerwehrhauses in Winnigstedt fließen.