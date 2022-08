Wolfenbüttels Polizei sucht Zeugen zu zwei Bedrohungen, die sich am Sonntag in Schladen abgespielt haben. (Symbolbild)

Polizei Wolfenbüttel Zwei Überfälle in Schladen am Sonntag – Polizei sucht Zeugen

Im Gielder Weg in Schladen haben Unbekannte einen 25-jährigen Mann überfallen. Die Tat ereignete sich am Sonntag zwischen Mitternacht und 5 Uhr in der Früh – Wolfenbüttels Polizei erfuhr davon am Sonntagabend.

Demnach forderten zwei Männer den 25-Jährigen auf, seine Geldbörse herauszugeben – unter Androhung von Gewalt. Nachdem dies geschah, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. In der Geldbörse sollen sich neben Bargeld auch verschiedene persönliche Papiere befunden haben.

Unbekannter bedroht 16-Jährigen am Markt

Dies war laut Wolfenbüttels Polizei nicht der einzige Fall: Am frühen Sonntagmorgen, gegen 2.25 Uhr, soll ein 16-Jähriger auf der Straße Markt ebenfalls Opfer einer ähnlichen Tat geworden sein. Hier hätte ein unbekannter Täter den Jugendlichen aufgefordert, ihm Bargeld auszuhändigen.

Der Mann drohte ihm Gewalt an – der 16-Jährige übergab die Geldbörse samt geringer Menge Bargeld. Anschließend stieg der Unbekannte als Beifahrer in einen dunklen Mercedes.

Der Unbekannte wird wie folgt geschrieben:

junge männliche Person

zirka 1,85 bis 1,90 Meter groß

trug ein dunkles Cap

In beiden Fällen erbittet die Polizei Hinweise: (05331) 9330.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de