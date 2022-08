In Groß Stöckheim im Kreis Wolfenbüttel brannte am frühen Dienstagmorgen ein Unterstand.

Polizei Wolfenbüttel Es brennt wieder in Wolfenbüttel: Unterstand in Flammen

Um 4.20 Uhr brannte in der Straße Am Stadtwege in Groß Stöckheim ein hölzerner Unterstand mit Müllbehälter. Die Flammen drohten, auf einen angrenzenden Garagenkomplex überzugreifen. Ein Pkw, der in der Garage stand, wurde durch die Strahlungshitze leicht beschädigt.

Mehrere Feuerwehrkräfte aus dem Landkreis Wolfenbüttel waren am Dienstagmorgen im Einsatz. Foto: Jörg Koglin

Einsatz in Groß Stöckheim nach etwa 60 Minuten beendet

Anwohner in dem danebenstehenden Wohnhaus bemerkten die Flammen und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Sämtliche Bewohner wurden durch die Meldenden geweckt und verließen ihre Wohnungen. Die Ortsfeuerwehr Groß Stöckheim, unterstützt durch die Wehren aus Fümmelse und der Kernstadt, konnte den Brand schnell mit einer C-Leitung ablöschen.

Die Brandstelle wurde anschließend mit einer Wärmebildkamera nach versteckten Brandnestern abgesucht. Nach etwa 60 Minuten war der Einsatz beendet.

