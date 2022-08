Vom Förderverein Letzte Kiwanis-Spende für Satu Mare in Wolfenbüttel überreicht

Mehr als 25 Jahre unterstützte der Kiwanis-Club Wolfenbüttel die Arbeit des Freundeskreises Satu Mare in der rumänischen Partnerstadt. Und obwohl sich der Serviceclub mittlerweile aufgelöst hat, fließen noch einmal 2500 Euro in die Satu-Mare-Hilfe, berichtet die Stadt.

„Vielen Dank für ihr Engagement“, so Bürgermeister Ivica Lukanic bei der Spendenübergabe. Das Geld kommt laut Verwaltung vom noch bestehenden Förderverein des Kiwanis-Clubs, der den Erlös des letzten Benefiz-Jazz-Konzerts mit den Red Onions nun verteilt. Die alljährlichen Konzerte seien vor Corona echte „Klassiker“ im jährlichen Veranstaltungskalender gewesen. „Vielleicht finden sich ja andere Serviceclubs, die diese Lücke schließen und weiter Spenden für die Arbeit des Freundeskreises generieren“, regte Lukanic an.

Kranken und behinderten Kindern helfen

Über die Spende freuten sich Axel Gummert und Manfred Ammon vom Freundeskreis riesig. Es ist Geld, das den kranken und behinderten Kindern in Satu Mare ein ganzes Stück weiterhilft, so die Stadt. „Der Kiwanis-Club war ein verlässlicher Partner der ersten Stunde in der Unterstützung dieser Kinder“, wird Gummert zitiert.

1999 wurde das erste Mal, damals gezielt für drei Waisenkinder, mit einem Benefizkonzert um Spenden gebeten. Auch andere Serviceclubs waren beteiligt.„Der Kiwanis-Club Wolfenbüttel setzte sich stets für die Unterstützung benachteiligter Kinder in Wolfenbüttel und Umgebung ein. Dazu gehörte auch die finanzielle Förderung von Projekten in der Partnerstadt Satu Mare“, so Ulrike Schade und Michael Bayer vom Kiwanis-Förderverein.

Erlebnisse ermöglicht

Benachteiligten Kindern in Satu Mare wie auch in Wolfenbüttel und Umgebung seien mit Zuwendungen Erlebnisse ermöglicht worden, sie aus ihrem normalen Alltag zu holen, sie mit Kleinigkeiten (Schulranzenaktion oder Therapiepferd) glücklich zu machen, sei stets Anliegen der Mitglieder gewesen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de