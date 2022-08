Wolfenbüttel. Der Schaden in Hornburg liegt bei 700 Euro. In Klein Denkte übersah ein Autofahrer die bevorrechtigte Pedelec-Fahrerin.

Polizei Wolfenbüttel Einbruch in Hornburgs Freibad – Pedelec-Diebstahl in Klein Denkte

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag auf Dienstag auf das Gelände des Freibades in Hornburg, Auf dem Hagenberg, gelangt und dort gewaltsam in den dortigen Kiosk eingedrungen.

Wie die Polizei mitteilt, entwendeten sie zwei vorgefundene Spendendosen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 700 Euro geschätzt. Hinweise: (05331) 9330.

Pedelec-Fahrerin in Klein Denkte bei Unfall leicht verletzt

Auf der Kreisstraße 620 zwischen Wolfenbüttel-Linden und Neindorf hat sich am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr an der Einmündung zur Kreisstraße 3 (Donnerburgstraße) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem die 60-jährige Fahrerin eines Pedelecs leicht verletzt worden ist.

Laut Polizei übersah ein 57-jähriger Autofahrer beim Rechtsabbiegen die bevorrechtigte Fahrerin des Pedelecs. Durch die Kollision stürzte sie zu Boden und verletzte sich leicht. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in das städtische Klinikum nach Wolfenbüttel gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

