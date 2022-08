Täter küsst Schülerinnen in Wolfenbüttel auf Mund oder Wange

Bereits am Dienstag, 31. Mai, zwischen 7 und 7.15 Uhr hat ein unbekannter Täter zwei Schülerinnen unabhängig voneinander auf dem Schulweg in der Wallstraße in Wolfenbüttel belästigt. Wie die Polizei schreibt, suchte der Unbekannte körperliche Nähe, berührte die Schülerinnen gegen ihren Willen und gab ihnen jeweils einen Kuss auf Wange oder Mund. Anschließend sei er in unbekannte Richtung davongegangen.

Nach Zeugenaussagen sah der Mann folgendermaßen aus: Etwa 1,60 Meter groß, etwa 30 Jahre alt, dunkle Hautfarbe, dunkles Haar, zum Tatzeitpunkt bekleidet mit Cap, hellgrünem Pullover und blauen Nike Sneakern. Hinweise zur unbekannten Person oder auch zum Vorfall erbittet die Polizei Wolfenbüttel unter (05331) 9330.

red

