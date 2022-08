Keller brennt in Wolfenbüttels Innenstadt – Feuerwehr im Einsatz

Wolfenbüttel. In Wolfenbüttel ist am Donnerstagnachmittag erneut ein Brand gemeldet worden. Die Feuerwehr ist aktuell im Einsatz und evakuiert die Hausbewohner.

In Wolfenbüttels Stadtzentrum ist am Donnerstag, 11. August, erneut ein Feuer ausgebrochen. Wie Tobias Stein, Sprecher der Stadtfeuerwehr Wolfenbüttel berichtet, sind die Kräfte seit 15.07 Uhr in der Langen Straße im Einsatz. In einem Wohnhaus brannte der Keller, es drang dichter Rauch heraus.

Seit 15.15 Uhr ist das Feuer unter Kontrolle, heißt es. Die Bewohner wurden evakuiert, 14 Menschen leben in dem Gebäude. Alle blieben unverletzt. Derzeit laufen die Aufräumarbeiten, die Feuerwehr befreit das Haus mit Belüftungsgeräten vom starken Rauchgeruch. Die Straße ist aktuell gesperrt.

Die Polizei kontrollierte die Umgebung des Brandortes. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Ob es sich um Brandstiftung handelt, könne derzeit nicht bestätigt werden, heißt es.

Der Artikel wird aktualisiert.

red

