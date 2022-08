86-jährige Schladenerin nachts im Haus überfallen – Bargeld weg

Eine 86-jährige Seniorin aus Schladen ist in den frühen Morgenstunden am Dienstag, 9. August, Opfer eines Raubüberfalls in ihrem Haus in der Wilhelm-Raabe-Straße geworden. Demnach seien gegen 3.30 Uhr mehrere unbekannte Täter nach Aufhebeln eines Fensters in die Wohnräume der Seniorin gelangt, teilt die Polizei mit.

Hier sei die Seniorin von einem Täter am Aufstehen aus dem Bett gehindert und zum Aufbewahrungsort von Wertgegenständen befragt worden. Die Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass alle Räumlichkeiten nach Wertvollem durchsucht wurden. Die Täter verließen das Haus unter der Mitnahme von Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Seniorin blieb glücklicherweise unverletzt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen gesehen haben. Hinweise an (05331) 9330.

Einbruch in Wolfenbütteler Restaurant

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Nacht zu Montag in Wolfenbüttel. Ein bislang unbekannter Täter gelangte gegen 0.30 Uhr in die Räumlichkeiten eines Gastronomiebetriebes an der Halberstädter Straße, nachdem sie ein Fenster einschlugen. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine geringe Menge Bargeld, alkoholische Getränke sowie ein Kleintresor entwendet. Zum entstandenen Gesamtschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden, heißt es.

red

