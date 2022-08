Sickter Verwaltung bietet Basisdienste jetzt online an

Die Samtgemeinde Sickte bietet ab sofort über ein Serviceportal die ersten Dienstleistungen online an. Das teilt die Verwaltung mit. Mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG) habe die Bundesregierung bereits 2017 den Anstoß zur Erweiterung des Onlineangebotes von Dienstleistungen gegeben. Im Winter 2020 habe sich die Samtgemeinde Sickte dem landkreisweiten Portalverbund zur Umsetzung des OZG angeschlossen. An diesem Verbund beteiligt seien auch die Stadt Wolfenbüttel, die Gemeinden Schladen-Werla und Cremlingen sowie die Samtgemeinden Elm-Asse, Baddeckenstedt und Oderwald. Der Landkreis agiere als Projektleitung gemeinsam mit der Firma ITEBO, die auch den gesamten Verbund unterstütze.

Vier Ämter sind zunächst mit im Boot

Gestartet werde in Sickte mit 13 Basisdienstleistungen, welche das Standesamt, das Ordnungsamt, das Steueramt und das Einwohnermeldeamt beträfen. „Der Ausbau der Plattform wird ein andauernder Prozess sein“, so Christian Malitzki, Projektleitung bei der Samtgemeinde Sickte. Durch die Implementierung von Kindergärten oder eines Online-Termin-Kalenders werde das Portal stetig erweitert und verbessert. Über das Serviceportal https://portal.sickte.de können Bürger die Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Nutzer sehen über das Serviceportal auch die Dienstleistungen, für die der Landkreis zuständig ist und können diese auch direkt in Anspruch nehmen, heißt es. Das erstellte Servicekonto gelte für alle teilnehmenden Kommunen.

Online zahlen ist auch möglich

Zu den Basisdienstleistungen gehörten unter anderem Hundesteuer An- und Abmeldung, Bestellung von Urkunden, Beantragung einer Meldebescheinigung sowie die Anmeldung, Ummeldung und Abmeldung von Gewerbe. Das Serviceportal beinhalte eine ePayment-Funktion sowie eine zentrale Benutzerkontoverwaltung. Somit könnten Verwaltungsdienstleistungen rund um die Uhr beantragt und via PayPal oder Kreditkarte bezahlt werden.

red

