Eis essen, damit Wolfenbüttels Hummeln nisten können

Eis essen und dabei Gutes tun konnten Wolfenbütteler in einer Aktion der Stadtwerke mit der örtlichen Eismanufaktur. Eigens dafür wurde laut Mitteilung ein eigenes Honig-Anis-Eis kreiert und verkauft. Insgesamt 560 Kugeln des Aktionseises seien verkauft worden. Für jede spenden die Stadtwerke nun einen Euro an die Naturschutzjugend (Naju) Wolfenbüttel.

Die Eismanufaktur übernehme die Kosten für die Eisherstellung. Kerstin Hecker, Marketing-Leiterin bei den Stadtwerken: „Diese Geste hat uns sehr gefreut, daher haben wir uns entschieden, unsere Spendensumme auf 1000 Euro aufzustocken. Je mehr nachhaltige Projekte wir mit dem Geld unterstützen können, desto besser.“ Die Naju Wolfenbüttel wolle mit dem Geld einen Hummelnistkasten für den Kleingarten anschaffen sowie Taschenmikroskope für die Mitglieder.

1000 Stadtwerke-Bienen sind aktiv

Damit die rund 1000 Stadtwerke-Bienen, die im vergangenen Sommer auf die Wiese am Firmengelände eingezogen sind, bald selbst genügend Honig für die Eisproduktion liefern könnten, habe es zu jedem Eis noch Samentütchen mit bienenfreundlichem Saatgut von den Stadtwerken gratis dazugegeben. Die Bienenvölker am Wasserwerk 2 leisteten einen wichtigen Beitrag für das örtliche Ökosystem und in der Nahrungsproduktion. Imker Matthias Münch kümmere sich um die Völker. Eins der beiden ursprünglichen Bienenvölker der Stadtwerke habe allerdings den Winter nicht überlebt.

Neues Volk angesiedelt

Bereits im Mai sei ein neues Bienenvolk angesiedelt worden. Beide Völker entwickelten sich nun gut und arbeiteten fleißig daran, dass bald ein eigener Stadtwerke-Honig geerntet werden könne, heißt es abschließend.

