Pkw fährt im Kreis Wolfenbüttel in Bäckerei – Person verletzt

Wolfenbüttel. In Weddel ist am Mittwochnachmittag aus noch ungeklärter Ursache ein Auto in eine Bäckerei gefahren. Einige Bewohner sind schockiert.

In Weddel im Kreis Wolfenbüttel ist am Mittwoch ein Pkw in eine Bäckerei gefahren.

Zu einem spektakulären Verkehrsunfall im Hopfengarten in Weddel im Kreis Wolfenbüttel ist es am frühen Mittwochnachmittag gekommen. Ein Pkw fuhr in das Schaufenster einer Bäckerei. Eine Person wurde verletzt. Gegen 16.15 wurden Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Weddel und Cremlingen zu dem Verkehrsunfall in den Hopfengarten alarmiert.

Wie Tobias Franke, Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Cremlingen, berichtet, fanden die Einsatzkräfte ein in der Bäckerei stehendes Fahrzeug vor. Wie genau der Unfall zustande kam, ist unklar, doch klar ist, dass eine Person verletzt wurde, die sich zu dem Zeitpunkt in der Filiale befand.

Fahrer des Fahrzeugs durch Polizei betreut

Der Fahrer des Fahrzeuges selbst wurde nicht verletzt und durch die Polizei betreut. Der zu dem Zeitpunkt geöffnete Bäcker, wurde geschlossen. Der Sachschaden ist laut erster Einschätzung hoch. Einige Bewohner, die nach dem Unfall den Bäcker passierten, sind schockiert. Erst vor fast zwei Jahren gab es offenbar einen ähnlichen Unfall an dieser Stelle. Das demolierte Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt.

