Pro-Aktiv-Center Wolfenbüttel geht in die Verlängerung

Im Garten der Caritas an der Krummen Straße ist in dieser Woche die neue Kooperationsvereinbarung zu PACE (Pro-Aktiv-Center) zwischen dem Landkreis und dem Caritasverband Wolfenbüttel unterzeichnet worden. Seit 2004 gibt es die Beratungsstelle der Jugendberufshilfe in Wolfenbüttel, heißt es in der Mitteilung der Caritas. PACE richte sich dabei an junge Menschen bis 27 Jahre mit längerfristigem Unterstützungsbedarf. „Durch individuelle Einzelfallhilfen sollen eine soziale Stabilisierung, die Bewältigung des Lebensalltages und die Schaffung von Alltagsstrukturen“ ermöglicht werden, heißt es. PACE sei ein bewusst niedrigschwelliges Angebot. Dabei seien Freiwilligkeit und der offene Zugang als pädagogisches Mittel zu verstehen.

Keine Aussortierung, sondern Angebote

Junge Menschen erhielten ohne systematische Vor- und Aussortierung ein individuelles Beratungs- und Beziehungsangebot. Ziel sei die Entwicklung der persönlichen Lebensplanung, der zielgerichteten beruflichen Orientierung und der Einmündung ins Arbeitsleben. Das Angebot PACE sei mit in den Sozialräumen Schladen, Schöppenstedt und Baddeckenstedt verbunden. Der Bedarf sei gerade nach den pandemiebedingten Einschränkungen der vergangenen zwei Jahre groß. Die alltägliche Herausforderung sei jetzt für die Mitarbeitenden des Projektes, die Kontakte zu den jungen Menschen zu reaktivieren, die auf Grund der Pandemie gelitten hätten.

Vereinbarung gilt bis April 2024

Die Kooperationsvereinbarung habe zunächst Bestand bis Ende April 2024. Derzeit sei PACE mit drei sozialpädagogischen beziehungsweise pädagogischen Fachkräften besetzt. Bernd Retzki, Sozialdezernent des Landkreises Wolfenbüttel, sowie die Caritas-Geschäftsführerin Berit Sutorius und die Vorstandsvorsitzende des Caritasverbandes Christiane Kreiß waren sich bei dem Termin sicher, dass diese sehr erfolgreiche Zusammenarbeit auch über 2024 hinaus weiter fortgeführt werde, heißt es.

red

