Remlinger Senioren sind willkommen zur Gassi-Runde

Remlingen. Ehrenamtliche wollen Senioren in Remlingen zum Spazierengehen animieren. Dauer und Strecke bestimmen die Älteren.

Das Ehrenamtsteam aus Remlingen bietet älteren Bürgerinnen und Bürgern die Begleitung beim Spazierengehen an. Da das Spazierengehen zur leichteren Bewegung gehört und einige positive Auswirkungen auf unseren Körper wie den Erhalt des Gedächtnisses oder die Stärkung des Immunsystems mit sich bringt, ist es die perfekte Möglichkeit, sich auch im Alter noch fitzuhalten, heißt es in der Mitteilung.

Aktiveres Leben ermöglichen

Die Idee sei bei der täglichen Gassi-Runde mit den Hunden entstanden. Um auch Senioren ein aktiveres Leben zu ermöglichen, finde das Spazierengehen in tierischer Begleitung statt und kann flexibel mit den Ehrenamtlichen abgestimmt werden, heißt es weiter.

Interessenten bestimmen Dauer und Strecke

Die Ehrenamtlichen richten sich bei der Dauer und Strecke des Spazierganges nach den Interessenten und nutzen genauso gerne die Bänke am Feldrand, um neue Kraft zu tanken oder den schönen Ausblick in die Natur zu genießen. So sollten auch Ältere erreicht werden, denen bisher die notwendige Motivation oder die richtige Begleitung gefehlt hätten.

Kontakt und weitere Informationen zu dem neuen Projekt: Kompetenzzentrum Freiwilligenmanagement Elm-Asse, Telefon (05336) 9489500 oder E-Mail an info@engagiert-elmasse.de.



