Kreis Wolfenbüttel: Radler nach Kollision mit Pkw schwer verletzt

Wolfenbüttel. In Sickte ist es am Sonntagnachmittag zu dem Unfall gekommen. In Wolfenbüttel gab es einen Einbruch in einen Discounter.

Am Kreisel an der A39-Anschlussstelle zur Landesstraße 625 in Sickte ist am Sonntagnachmittag ein 50-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei kam es zur Kollision des bevorrechtigten Radfahrers mit dem Auto eines 72-Jährigen, der von der Autobahn kommend auf die Landesstraße einfahren wollte.

Der Radfahrer wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Unbekannte Täter dringen in Wolfenbütteler Discounter ein

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind unbekannte Täter nach Aufhebeln einer Tür und anschließendem Einschlagen einer Scheibe in den Eingangsbereich eines Discounters in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße ein. Nach ersten Erkenntnissen wurden eine bislang unbekannte Menge an Zigaretten und Tabakwaren entwendet. Zum entstandenen Schaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: (05331) 9330.

red

