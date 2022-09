Wie das Grund- und Flusswasser im Kreis Wolfenbüttel verteilen?

Der Landkreis Wolfenbüttel wird bis 2025 ein Wasserversorgungskonzept erstellen. Dieses Konzept soll Grundlage für ein aktives Wassermengenmanagement sein und Maßnahmen aufzeigen, wie etwa Grund- und Oberflächenwasser über alle Nutzungsarten verteilt werden kann. Das geht aus einer Pressemitteilung des Landkreises hervor.

Zu einer Auftaktveranstaltung Ende August hatte der Landkreis Teilnehmende aus der Landwirtschaft, von Trinkwasserversorgen, aus den Umweltämtern der Region sowie aus den Mitgliedsgemeinden des Landkreises eingeladen und er konnte 55 Teilnehmende in den Räumen der Landesmusikakademie begrüßen.

Sommer werden immer trockener und Wasser fehlt

Der Sommer 2022 war, so heißt es weiter, wieder eine Jahreszeit der Extreme: Laut Deutschem Wetterdienst war es der sonnigste sowie einer der trockensten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Das Fazit des Deutschen Wetterdienstes: In Zeiten des Klimawandels dürfte dies ein typischer Sommer gewesen sein.

„Dies betrifft uns auch hier vor Ort: In den Jahren 2019, 2020 und in diesem Jahr musste die Untere Wasserbehörde im Landkreis die Wasserentnahme aus allen Oberflächengewässern im Kreisgebiet untersagen – Wasser, was abgepumpt wird, kann derzeit nicht mehr durch Regen oder Grundwasser aufgefüllt werden“, wird Kristina Eß, Leiterin des Umweltamtes im Landkreis Wolfenbüttel, zitiert. Daher bestehe ein dringender Handlungsbedarf. Das Projekt des Wasserversorgungskonzepts ist organisatorisch beim Umweltamt und bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises angesiedelt.

„Mit dem Wasserversorgungskonzept haben wir uns eine große Aufgabe vorgenommen, die uns in den kommenden Jahren beschäftigen wird. Jetzt geht es darum, dass wir gemeinsam in den Dialog kommen, uns über die grundsätzlichen Ziele verständigen und ihre Anregungen und Wünsche aufnehmen“, sagte Landrätin Christiana Steinbrügge laut Mitteilung in ihrer Begrüßung. Mit vielen Partnern arbeite man bereits seit vielen Jahren zusammen, sie sei zuversichtlich, dass gute Lösungen gefunden werden, so die Landrätin weiter.

Wer nutzt wie viel Wasser? Welche Maßnahmen sparen Wasser?

Damit das Wasserversorgungskonzept möglichst vielen Nutzungsgruppen gerecht wird, bindet der Landkreis Wolfenbüttel nach eigener Aussage von Anfang an wichtige Gruppen wie die Landwirtschaft, Trinkwasserversorger, die landkreisangehörigen Kommunen, Nachbarkommunen und Umweltverbände mit ein. In einem ersten Schritt erhebe der Landkreis, wie viel Wasser aus Grund- und Oberflächengewässern von den einzelnen Akteuren genutzt wird, aber auch, welcher Wasserbedarf im Naturhaushalt vorliegt.

Für die Haupteinzugsgebiete der Oberflächengewässer – das sind beispielsweise Oker, Innerste und Altenau – sollen die wichtigsten Kenndaten zu Auenlandschaften, zum Ausbauzustand und zu den Abflüssen sowie der Gewässernutzung erfasst werden. Daraufhin soll die Eignung möglicher Maßnahmen für diese Gewässer und das Grundwasser geprüft werden.

Auch die Blueing-Strategie soll eine Rolle spielen

Damit auch in Zukunft ein planvolles Vorgehen möglich ist, soll, so heißt es in der Mitteilung weiter, unter den Bedingungen des Klimawandels untersucht werden, wie sich Wasserbedarf und vorhandenes Grundwasser bis zum Jahr 2100 entwickeln. Mit dem Wasserversorgungskonzept können dann Maßnahmen in den Bereichen Wassereinsparung, Wasserverteilung, Speicherung und Alternativen zur Grundwassernutzung aufgezeigt werden, teilt der Landkreis mit.

Hierbei soll die „Blueing“- Strategie des Landkreises berücksichtigt werden. Die Maßnahmen im Wassermanagement sollen abgestimmt werden und im Konsens erfolgen. Ein regelmäßiges Gesprächsformat, so der Wunsch der Teilnehmenden der Auftaktveranstaltung, solle eingerichtet werden, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.

red

