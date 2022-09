Wolfenbüttel. Zwei Autos krachten am Montagvormittag auf einer Kreuzung in Wolfenbüttel ineinander. Durch den Zusammenstoß verletzten sich beide Fahrerinnen.

Unfall in Wolfenbüttel Zusammenstoß zweier Pkw in Wolfenbüttel – zwei Verletzte

Auf der Straße Kleine Breite in Wolfenbüttel ist es am Montagvormittag zu einem Unfall mit zwei beteiligten Pkw gekommen. Nach einer Meldung der Feuerwehr Wolfenbüttel ereignete sich der Unfall um 11.45 Uhr. Unser Blaulichtreporter vor Ort berichtet, dass ein Pkw Golf auf der Kreuzung der Paracelsusstraße mit der Straße Kleine Breite mit einem Ford zusammenstieß. Durch den heftigen Aufprall kippte der Ford auf die Seite. In dem Ford wurde eine Frau eingeschlossen, aber nicht eingeklemmt, wie zuerst befürchtet.

Eine Frau wurde in ihrem seitlich liegenden Fahrzeug eingeschlossen. Die Feuerwehr konnte sie befreien. Foto: Jörg Koglin

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Frau befreien. Die Fahrerin des Golfs erlitt ebenfalls Verletzungen. Rettungskräfte brachten beide in ein Klinikum. Abschleppwagen transportierten die stark beschädigten Autos ab. Die Feuerwehr konnte den Einsatz nach der Reinigung beenden.

