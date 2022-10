Gin aus der Klein Denkter Scheune

Wolfenbüttel. Stephan Kahnert und Adrian Markiefka haben in einer Scheune in Klein Denkte ihre eigene Destille.

Es ist eine High-Tech-Destille, mit der da in Klein Denkte Gin und Liköre hergestellt werden. 36.000 Euro kostet so ein 100 Liter-Gerät. Stephan Kahnert (li) und Adrian Markiefka sind stolz darauf.

Man nehme die Beeren des Wacholder und Kräuter, vom Kräuterbeet draußen vor der Eingangstür. Und dann – je nach eigenem Rezept und Note – vielleicht Limette oder Bergamotte, vielleicht Thymian oder Holunder und vielleicht, oder vielleicht auch nicht, auch Lavendel. Und dann ab damit in die Destille. Fertig ist ein exklusiver, feiner, edler Gin. Adrian Markiefka und Stephan Kahnert betreiben in einer Scheune in Klein Denkte ihre eigene Destille. Da liegt dann der Firmenname „Scheunenbrand Distillery“ quasi vor der Haustür.

Die beiden haben wieder angefangen. Voller Elan und Energie. Schon einmal hatten sie angefangen, nicht mit so einer High-Tech-Destille, wie sie jetzt in der Scheune steht, sondern mit einer kupfernen Zwei-Liter-Destille. Auch ganz schön edel. Der damalige Name: „Likörschmiede“. 2018 war das, in Schwülper. Sie zogen mit ihren Likören über die Märkte und von Event zu Event. Dann kam Corona. Das Geschäft „Likörschmiede“ brach ein. Adrian Markiefka und Stephan Kahnert stellten sich damals, 2020, die Frage: Aufhören oder weitermachen? Ihre Antwort lautete: Weitermachen. Weitermachen mit neuem Namen, Konzept und neuem Angebot, neuem Standort. So fing es eben an in Klein Denkte. Das war 2021.

Konkurrenz? Nein, die haben sie nicht! Die beiden sind da ganz selbstbewusst. Auch nicht vom großen regionalen Kräuterlikörhersteller? „Nein“, sagt Stephan Kahnert. „Der macht ja ganz anderen Likör, Kräuterlikör, den haben wir nicht im Programm.“

Aus dem Nebenberuf soll ein Vollzeitjob werden

Zurück zu den Rezepturen, zurück zum Gin und den Likören, die in der Scheune Klein Denkte destilliert werden. Jeder Gin ist anders, abhängig von den Zutaten, die man den Wacholderbeeren zufügt. Einfach rein in die Destille, so funktioniert das eben nicht. Die Rezeptur wird zur unverkennbaren eigenen Handschrift.

Da erhitzt ein Wasserbad den Sud aus Alkohol und den spezifischen Zutaten. Der Alkohol verdampft. Der Dampf läuft durch einen Aromator und wird im Kühler schließlich wieder flüssig. Der Gin oder der Likör ist fertig. Nicht umsonst hat Stephan Kahnert an der Uni von Hohenheim bei Stuttgart eine Weiterbildung in Sachen Alkohol gemacht. Auch eine Fortbildung zum Edelbrand-Sommelier, zum Experten seines Faches, hat viel Wissen und eine Urkunde eingebracht. „Fortbildungen und Fachliteratur waren zwar wichtig, aber auch langweilig. „Spannend ist das, was ich mir selbst angeeignet habe“, sagt er. Und Auflagen müssen natürlich auch erfüllt werden, Hygiene ist alles. Sogar die Wände müssen abwaschbar sein. Selbst die Scheunendecke haben Markiefka und Kahnert abgehängt und mit abwaschbarer Farbe gestrichen.

Die Liköre, die in der Destille entstehen, haben es in sich, sind exklusiv und edel. Es gibt zum Beispiel Apfel-Ingwer-Likör, Sauerkirschlikör oder Himbeergeist. Und eben den Gin, made „Scheunenbrand“ Klein Denkte. „London Dry Gin“ steht auf dem Etikett. Wer so etwas genießen will, muss allerdings etwas tiefer in die Tasche greifen. Die Firmenphilosophie ist präzise formuliert: „Wir wollen Qualität an die Kunden geben. Und die Qualität muss eben stimmen“, sagt Stephan Kahnert. Wer auf den Geschmack gekommen ist, der will seinen Likör dann vielleicht auch noch aus den Scheunenbrandgläsern genießen – Gläser mit eingeätztem Schriftzug.

Ziele haben Stephan Kahnert und Adrian Markiefka viele. Klar, eine Erfolgsgeschichte soll das sein. Und aus dem Nebenberuf soll einmal, zeitnah, höchstens mittelfristig, ein Vollzeitjob werden. Berufung als Beruf. Das sprudelt nur so aus ihnen hinaus, da sind sie ausgesprochen zuversichtlich.

Viele Ideen haben die beiden noch, immer neue Ideen, um das Sortiment zu erweitern. Aber: Es soll auch ein Verkaufsraum in der Scheune entstehen. Denn man will nicht nur Online-Handel anbieten. Und sie stellen sich vor, dass eine Brücke von draußen, von der Durchgangsstraße her über den kleinen Rothenbach, der sich durchs Dorf zieht, direkt in diesen Verkaufsraum führt.

