Jugendgruppenleiter in Wolfenbüttel werden

Wolfenbüttel. Was die Aufgaben eines Jugendgruppenleiters sind und wie ihr an einem JuLeiCa-Kurs teilnehmen könnt, lest ihr im Text.

Ferienlager, Fußballtraining, Jugendtreff: Viele Angebote der Jugendarbeit basieren auf einem Ehrenamt. Jugendliche, die langsam in das Alter kommen, die Aktionen, an denen sie früher selber mit Freunde teilgenommen haben, selber zu leiten, sollen mit der JuLeiCa-Schulung Grundlagen an die Hand bekommen, die ihnen helfen, langsam in die Rolle als Teamer oder Teamerin zu wachsen. Das teilt die Stadt Wolfenbüttel in einer Pressemeldung mit.

Wie plane ich Gruppenstunden oder Freizeitaktionen für Kinder und Jugendliche? Welche Rechte und Pflichten haben Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter? Wie funktioniert eigentlich Teamarbeit? Auf all diese Fragen gibt, so heißt es weiter, die 50-stündige Jugendleiter-Ausbildung Antworten. In Kleingruppenarbeit anhand von Praxisbeispielen, Planungsaufgaben und Rollenspielen erarbeitet sich die Seminargruppe das Basiswissen und wichtige Fähigkeiten, die Jugendleiterinnen und Jugendleiter beherrschen sollten.

So kann man mitmachen

Der nächste JuLeiCa-Kurs der Stadtjugendpflege findet an drei Wochenenden (27. bis 29. Januar 2023 und 10. bis 12. Februar sowie 24. bis 26. Februar) in Niederndodeleben und Himbergen statt. Teilnehmen können alle Interessierten ab 15 Jahren, die in 2023 16 Jahre alt werden, und in der Kinder- und Jugendarbeit aktiv sind oder aktiv werden wollen. Die Anreise erfolgt als Gruppe ab Wolfenbüttel, der Kostenbeitrag beläuft sich auf 50 Euro. Anmeldung und weitere Informationen: www.freizeitspektakel.de oder bei der Stadtjugendpflege Wolfenbüttel, Rosenwall 1, 38300 Wolfenbüttel, Telefon (05331) 86527, Mail tim.korbes@wolfenbuettel.de.

